Бывший игрок «Ростова» Шомуродов может перейти в «Ювентус»

Нападающий итальянского клуба «Дженоа» 25-летний Элдор Шомуродов, который ранее выступал за «Ростов», может стать игроком туринского «Ювентуса» на правах аренды.
Узбекский футболист может заменить 28-летнего нападающего Альваро Морату, который ещё не восстановился после травмы бедра,
У «Ювентуса» пока не хватает денег, чтобы выкупить Шомуродова, поэтому рассматривается вопрос аренды. Финансовые проблемы у «старой синьоры» возникли из-за пандемии коронавируса.
Шомуродов провёл в составе «Ростова» 80 матчей, в которых отличился 16 мячами и отдал девять голевых передач. Узбек перешёл в итальянский клуб в начале октября прошлого года. Он сыграл в составе «Дженоа» десять матчей, забил два мяча и отметился одной результативной передачей.
Как писал NEWS.ru, «Ахмат» заявил о желании выкупить арендованных у «Спартака» футболистов. Речь идёт об Артёме Тимофееве и Георгии Мелкадзе. Генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров заявил, что руководство грозненского клуба положительно оценивает игру этих футболистов.
«Ахмат» арендовал Тимофеева и Мелкадзе в августе 2020 года. Срок их арендных соглашений с клубом истекает в конце нынешнего сезона.