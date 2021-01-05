Бывший игрок «Ростова» Шомуродов может перейти в «Ювентус»

https://static.news.ru/photo/f0a137f8-519f-11eb-a67f-fa163e074e61_660.jpg Элдор Шомуродов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Нападающий итальянского клуба «Дженоа» 25-летний Элдор Шомуродов, который ранее выступал за «Ростов», может стать игроком туринского «Ювентуса» на правах аренды.

Узбекский футболист может заменить 28-летнего нападающего Альваро Морату, который ещё не восстановился после травмы бедра, пишет издание Tuttosport.

У «Ювентуса» пока не хватает денег, чтобы выкупить Шомуродова, поэтому рассматривается вопрос аренды. Финансовые проблемы у «старой синьоры» возникли из-за пандемии коронавируса.

Шомуродов провёл в составе «Ростова» 80 матчей, в которых отличился 16 мячами и отдал девять голевых передач. Узбек перешёл в итальянский клуб в начале октября прошлого года. Он сыграл в составе «Дженоа» десять матчей, забил два мяча и отметился одной результативной передачей.

Как писал NEWS.ru, «Ахмат» заявил о желании выкупить арендованных у «Спартака» футболистов. Речь идёт об Артёме Тимофееве и Георгии Мелкадзе. Генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров заявил, что руководство грозненского клуба положительно оценивает игру этих футболистов.

«Ахмат» арендовал Тимофеева и Мелкадзе в августе 2020 года. Срок их арендных соглашений с клубом истекает в конце нынешнего сезона.