Бывший игрок «Реала» Родригес забил свой первый гол за «Эвертон»

https://static.news.ru/photo/e33df822-fa96-11ea-906f-fa163e074e61_660.jpg Хамес Родригес (в центре) Фото: everton/instagram.com

В рамках второго тура чемпионата Англии по футболу «Эвертон» на своём стадионе в Ливерпуле принимал «Вест Бромвич». Игра закончилась разгромной победой хозяев поля со счётом 5:2.

В составе «ирисок» вышел бывший игрок мадридского «Реала», нападающий из Колумбии Хамес Родригес и забил свой первый гол за новый клуб. Кроме него за «Эвертон» также отличились Доминик Калверт-Льюин, оформивший хет-трик, и Майкл Кин. В составе гостей голами отметились Грэйди Диангана и Матеум Перейра.

Родригес подписал контракт с командой из Ливерпуля 7 сентября. До этого он играл за «Реал». Как футболист «королевского» клуба спортсмен выиграл две Лиги чемпионов, два чемпионата мира среди клубов, два Суперкубка УЕФА, два чемпионата Испании и Суперкубок страны.

Кроме того, в 2014 году Хамес стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в составе сборной Колумбии и получил за это достижение «Золотую бутсу».

Как ранее передавал NEWS.ru, спортивный директор футбольного клуба «Родина» (Москва) Алексей Зинин заявил, что нападающим Магомедхабибом Абдулсаламовым интересуются клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) и итальянской Серии А. По словам Зинина, из британских команд игроком заинтересовались лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».