Однако экс-футболист не смог назвать фаворита встречи, предположив, что «команды выложатся по полной».

Если в начале игры один из коллективов забьёт, то стоит ожидать большого количества голов, соперники раскроются и будут играть инициативно. А если чем больше времени будет проходить и на табло будут нули, то матч сложится до первого забитого мяча. Очень сложно сказать, кто сумеет пройти дальше, даже несмотря на результаты 20-го тура лиги. Но я уверен, обе команды выложатся по полной, — заверил он.