Бывший нападающий футбольных клубов ЦСКА и «Спартак» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала Кубка России между столичными коллективами.
Нас ждёт хорошее дерби. Начался весенний отрезок чемпионата, и такая игра станет одним из украшений. Я уверен, болельщики будут довольны, соберётся полный стадион, — сказал Масалитин корреспонденту NEWS.ru.
Однако экс-футболист не смог назвать фаворита встречи, предположив, что «команды выложатся по полной».
Если в начале игры один из коллективов забьёт, то стоит ожидать большого количества голов, соперники раскроются и будут играть инициативно. А если чем больше времени будет проходить и на табло будут нули, то матч сложится до первого забитого мяча. Очень сложно сказать, кто сумеет пройти дальше, даже несмотря на результаты 20-го тура лиги. Но я уверен, обе команды выложатся по полной, — заверил он.
Другой матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён из-за плохого газона, ранее писал NEWS.ru.
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