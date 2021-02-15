Бывший игрок «Баварии» возглавил сборную Грузии

https://static.news.ru/photo/b783bb60-6fba-11eb-9e2d-96000091f725_660.jpg Вилли Саньоль Фото: Amelie Geiger/dpa/Global Look Press

Пост главного тренера грузинской сборной по футболу занял экс-защитник «Баварии» и национальной команды Франции Вилли Саньоль. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Исполнительный комитет Федерации футбола Грузии утвердил Саньоля на пост наставника 15 февраля. 25 марта состоится первый матч грузинской сборной под его руководством. Подопечные французского тренера встретятся на поле со сборной Швеции в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.

За свою игровую карьеру Саньоль играл за «Сент-Этьен», «Монако» и мюнхенскую «Баварию». С 2000 по 2008 год вызывался в сборную Франции и в её составе стал обладателем Кубка конфедераций (2001, 2003) и серебряным призёром чемпионата мира 2006 года.

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