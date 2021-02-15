Бывший игрок «Баварии» возглавил сборную Грузии

Пост главного тренера грузинской сборной по футболу занял экс-защитник «Баварии» и национальной команды Франции Вилли Саньоль. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
Исполнительный комитет Федерации футбола Грузии
За свою игровую карьеру Саньоль играл за «Сент-Этьен», «Монако» и мюнхенскую «Баварию». С 2000 по 2008 год вызывался в сборную Франции и в её составе стал обладателем Кубка конфедераций (2001, 2003) и серебряным призёром чемпионата мира 2006 года.
Ранее норвежский полузащитник Эмиль Бохинен из «Стабека» и венесуэлец Саломон Рондон пополнили ряды московского ЦСКА. Игроки уже прибыли в расположение «красно-синих» в Испании, где «армейцы» проводят сборы, сообщал NEWS.ru.