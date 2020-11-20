Бывшего главного тренера сборной РФ по футболу госпитализировали

https://static.news.ru/photo/c1eb0b48-2b1e-11eb-9223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nataliya Kondratenko/Global Look Press

Экс главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгий Ярцев госпитализирован.

Известно, что в настоящее время он занимает пост вице-президента «Тамбова». По словам спортивного директора клуба Павла Худякова, наставник доставлен в больницу с подозрением на пневмонию.

Тест на коронавирус у него отрицательный. Чувствует себя хорошо, общаемся каждый день, — сообщил Худяков, слова которого приводит Sport24.

В 1979 году Ярцев получил титул чемпиона СССР в составе московского «Спартака». За свою спортивную карьеру наставник выступал за костромской «Спартак», смоленскую «Искру», столичные ЦСКА и «Локомотив», а также белорусский «Гомсельмаш». Кроме того, за сборную СССР тренер отыграл пять матчей.

Получив статус наставника, Ярцев в 1996 году выиграл чемпионат России со «Спартаком». В период с 2003 по 2005 год Ярцев являлся главным тренером сборной России. Благодаря его стараниям команда смогла выйти в финальный турнир Евро-2004.

Специалист был уволен со своей должности в 2005 году после сыгранного вничью матча с Эстонией (1:1). В 2016 году Ярцев пришёл в «Тамбов». В 2018 году наставник занял должность вице-президента клуба.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заболел двусторонней пневмонией, в настоящее время он работает удалённо из дома.

Известно, что Кикнадзе не подвергался госпитализации, а его последний тест на коронавирус оказался отрицательным.