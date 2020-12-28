Бывший гендиректор «Спартака» рассказал о своей главной проблеме в клубе

https://static.news.ru/photo/fa2cb94a-491c-11eb-8de4-fa163e074e61_660.jpg Томас Цорн Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн раскрыл подробности о своей работе в клубе. Он рассказал о том, какая проблема стала для него наиболее существенной.

Помимо непрерывного давления и необходимости добиваться результатов, основной проблемой работы в таком большом клубе стало поддержание баланса между внутриклубной деятельностью и публичными выступлениями, — приводит слова функционера Lawyers Magazine.

Цорн отметил, что для такой работы важно обладать определёнными качествами и нестандартным мышлением. Вместе с тем он подчеркнул, что для реализации той или иной стратегии в футболе порой не хватает времени, поскольку футбольная индустрия развивается чрезвычайно быстро и всё ориентировано на успех.

У меня была полная свобода выбора в «Спартаке» в отношении формирования команды и структурирования всего клуба. С этим, конечно, связана огромная ответственность перед владельцем, болельщиками, СМИ и ветеранами клуба, — добавил Цорн.

Томас Цорн занимал пост генерального директора «Спартака» с мая 2019 года по июль 2020 года. Его сменил Шамиль Газизов, который, впрочем, не проработал и полугода — об уходе Газизова было объявлено в начале декабря.

Также стало известно, что главный тренер команды немец Доменико Тедеско не будет продлевать контракт и покинет «Спартак» по окончании сезона. Как писал NEWS.ru, именитый болельщик «красно-белых» глава МИД РФ Сергей Лавров поделился мнением, кто мог бы стать преемником Тедеско. Руководитель внешнеполитического ведомства не стал называть имён, отметив, что всегда поддерживал назначение российских специалистов.