Бывший футболист «Спартака» Калиниченко назвал борщ украинским блюдом

https://static.news.ru/photo/f94fed0c-4aa3-11eb-a326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Prososov/Russian Look

Бывший футболист сборной Украины и московского «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал извечный спор россиян и украинцев касательно происхождения борща.

Конечно, для меня борщ — украинское блюдо. Как и сало. Украина ассоциируется с этими блюдами. И я как украинец не могу отдать первенство по борщу кому-то другому, — отметил Калиниченко, слова которого приводит РИА Новости.

Футболист также добавил, что главное национальное блюдо России — это щи, а всё остальное отходит на второй план. По его словам, лучший борщ готовят его мама и супруга.

Стоит отметить, что Максим Калиниченко не так давно сравнил игру российских и украинских футболистов на фоне результатов в еврокубках. По его словам, у российских футболистов столько «Золотых мячей», что можно «устать считать». Футболист также ответил на просьбу одного из пользователей социальной сети доказать своё высказывание.

Ранее NEWS.ru писал, что капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия рассказал о своей реакции на решение главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

О таком шаге немецкий специалист объявил на пресс-конференции после проигранного гостевого матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:3).