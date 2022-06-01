Бывший футболист сборной России порассуждал о будущем Дзюбы Бывший футболист сборной России Булыкин усомнился в том, что Дзюба останется в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артём Дзюба

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что Артём Дзюба вряд ли продолжит карьеру в России. По его мнению, игрока нужно ждать в зарубежном чемпионате.

Если бы он хотел остаться, то продолжил бы играть в «Зените». Так что, думаю, Дзюба планирует уехать за границу. Речь вряд ли идёт о топовых европейских чемпионатах, скорее это Турция, а возможно, даже Венгрия. Чем «Ференцварош» Черчесова не вариант? — заявил Булыкин.

Футболист также выразил уверенность в том, что Дзюба вполне готов к перезапуску карьеры и может проявить свои лучшие качества, несмотря на возраст.

Я сам проходил через это, играл в Европе в возрасте 33 лет. У него есть все необходимые качества, чтобы раскрыться за рубежом. Турция, Китай, США, Восточная Европа — ему открыто много направлений. Главное — понять, чего он хочет сам, — добавил футболист.

Об уходе Дзюбы из «Зенита» стало известно 22 мая. В составе петербургской команды нападающий стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.