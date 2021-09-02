Бывший футболист сборной оценил игру россиян в матче с Хорватией

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что никаких изменений после матча с Хорватией не произошло. Его слова приводит «Газета.Ru»

Ничего не изменилось после этого матча, но мы увидели первую игру сборной Карпина, увидели, как он хотел прессинговать на чужой половине поля и как он сыграл без привычных нам форвардов, — отметил Булыкин.

По ходу игры можно было увидеть, что нападающие сборной России Александр Головин и Алексей Миранчук пытались прессинговать соперника на его половине поля. Несмотря на то что это получалось не очень грамотно, они сделали то, что смогли. Что же касается выбора вратаря, то Гильерме Маринато очень опытный первый номер, который уже не раз хорошо показал себя, считает спортсмен.

Экс-футболист выразил надежду, что в следующих играх будет больше пищи для размышлений, а также можно увидеть дальнейшие действия тренера сборной Валерия Карпина.

Ранее сборная России по футболу сыграла вничью в отборочном матче к ЧМ-2022 с командой Хорватии. Голов во встрече забито не было.