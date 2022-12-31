Бывший футболист сборной Нидерландов перенес инсульт Бывший футболист сборной Нидерландов Овермарс перенес инсульт

Фото: Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марк Овермарс

Экс-футболист сборной Нидерландов, а ныне спортивный директор бельгийского клуба «Антверпен» Марк Овермарс перенес легкий инсульт. После того, как он 29 декабря почувствовал себя плохо, его госпитализировали, сообщается в клубном Twitter.

У Марка все хорошо, но ему придется какое-то время отдохнуть, — подчеркивается в сообщении.

В «Антверпене» 49-летний Овермарс работает на технической должности с марта 2022 года. Футбольную карьеру он завершил в 2009 году, к тому времени успев стать трехкратным чемпионом Нидерландов и победителем Лиги чемпионов в составе «Аякса». Также Овермарс становился чемпионом и обладателем Кубка Англии с «Арсеналом». Защищая цвета сборной Нидерландов, полузащитник дважды брал бронзовые медали чемпионатов Европы.

Ранее стало известно о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле. Ему было 82 года. В последнее время спортсмен боролся с онкологическим заболеванием. В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.