Бывший футболист сборной Англии назвал болельщиков «Челси» лицемерами

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер назвал болельщиков «Челси» лицемерами. По его мнению, они переживают за то, что другие команды АПЛ воспользуются ситуацией, в которой находится клуб. Он не испытывает сострадания ни к болельщикам, ни клубу по той причине, что политика «Челси» заключалась в разбрасывании денег и укреплении за счёт других английских команд, сообщает Sky Sports.

Думаю, болельщики «Челси» немного лицемерят. Они боятся, что «Манчестер Юнайтед» или другие команды воспользуются ситуацией, в которой сейчас оказался «Челси», но «Челси» делает так уже 20 лет. В этом и заключается главная идея прихода Абрамовича в клуб — мы можем разбрасываться деньгами и получать тех, кого захотим, — сказал Каррагер.

10 марта Великобритания ввела санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича из-за его близкой связи с президентом России Владимиром Путиным. Активы миллиардера на территории Великобритании заморозили, также ему запретили приезжать в страну. Таким образом, Абрамович юридически перестал быть владельцем футбольного клуба «Челси» и лишился возможности продать его.

До заморозки активов говорилось, что Абрамович хочет выручить за «Челси» 4 млрд фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвал болельщиков «Челси» отказаться от поддержки Романа Абрамовича во время матчей клуба и прекратить скандировать его имя.