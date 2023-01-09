Бывший футболист «Реала» Гарет Бэйл завершил карьеру Бывший футболист «Реала», пятикратный победитель Лиги чемпионов Гарет Бэйл завершил карьеру

Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Бывший футболист «Реала», «Тоттенхэма» и сборной Уэльса Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры. Соответствующий пост 33-летний игрок опубликовал в социальной сети. Валлиец заявил, что завершает карьеру как на уровне сборных, так и на клубном уровне.

Мне невероятно повезло, что я осуществил свою мечту — это заниматься любимым видом спорта. Это подарило мне одни из лучших моментов в жизни. Я чувствую себя в долгу перед многими людьми за то, что они помогли изменить мою жизнь и построить карьеру так, как я и мечтать не мог, — написал Бэйл.

С 2007 по 2013 годы футболист выступал за «Тоттенхэм», с которым выиграл Кубок английской лиги. В 2013-м валлиец перешел в «Реал», за который выступал до 2022 года. За мадридский клуб Бэйл провел 176 игр и забил 81 мяч.

С «Реалом» он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, четыре раза — клубного ЧМ, трижды выигрывал Ла Лигу, дважды — Суперкубок Европы, по одному разу — Суперкубок Испании и Кубок Испании.

В 2022 году Бэйл покинул «Реал» и подписал контракт с «Лос-Анджелесом», за которой провел 13 матчей и забил три гола.

8 января олимпийский чемпион по футболу и бывший футболист ПСЖ Модест М'Бами умер в возрасте 40 лет.