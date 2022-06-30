Бывший футболист «Реала» Адебайор: «Москва лучше Мадрида» Бывший футболист «Реала» Адебайор рассказал, что считает Москву лучше Мадрида

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Эммануэль Адебайор

Бывший футболист «Реала» и сборной Того Эммануэль Адебайор сравнил Москву с Мадридом, сообщает «РБ Спорт». По словам африканца, российская столица лучше испанской.

В России я был два-три раза. Помню, я приезжал в Москву играть против «Спартака». Я жил во многих городах, но могу точно сказать, что Москва — один из красивейших городов Европы. Мадрид? Это очень тихий город. По моему мнению, Москва лучше Мадрида. Испания ночью спит, а Москва — гуляет, — заявил Адебайор.

Форвард также рассказал о планах во время следующего визита в Москву. Футболист рассказал, что планирует выпить, вкусно поесть и заняться шопингом.

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