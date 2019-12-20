https://static.news.ru/photo/055a2780-2416-11ea-ae34-fa163e074e61_660.jpg Деян Станкович Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Бывший игрок римского футбольного клуба «Лацио» и миланского «Интера» Деян Станкович возглавил сербскую «Црвену Звезду».

Контракт рассчитан на два с половиной года, заработная плата составит €400 тысяч в год, сообщает пресс-служба клуба.

Станкович начал свою футбольную карьеру именно в «Црвене Звезде», за которую выступал с 1994 по 1998 год.

Ранее он работал помощником главного тренера в «Удинезе» и «Интере».

Ранее английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о назначении на пост главного тренера команды итальянского специалиста Карла Анчелотти, писал NEWS.ru.