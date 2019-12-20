Бывший игрок римского футбольного клуба «Лацио» и миланского «Интера» Деян Станкович возглавил сербскую «Црвену Звезду».
Контракт рассчитан на два с половиной года, заработная плата составит €400 тысяч в год, сообщает пресс-служба клуба.
Станкович начал свою футбольную карьеру именно в «Црвене Звезде», за которую выступал с 1994 по 1998 год.
Ранее он работал помощником главного тренера в «Удинезе» и «Интере».
Ранее английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о назначении на пост главного тренера команды итальянского специалиста Карла Анчелотти, писал NEWS.ru.
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