https://static.news.ru/photo/f9db25bc-6d0d-11ea-a375-fa163e074e61_660.jpg Бенито Хоанег Фото: RCDEspanyol/twitter.com

Бывший вратарь и тренер испанского футбольного клуба «Эспаньол» Бенито Хоанег умер в возрасте 84 лет от коронавира.

Отмечается, что несколько месяцев назад он перенёс инсульт, сообщает Mundo Deportivo.

Хоанег играл за «Эспаньол», «Террассу», «Сарагосу», «Сабадель» и «Депортиво». В качестве тренера он работал в «Эспаньоле», «Мальорке», «Тенерифе», «Лас-Пальмасе» и ряде других испанских клубов.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент футбольного клуба «Реал» Лоренсо Санс скончался в возрасте 76 лет от коронавируса нового типа. Лоренсо Санс поступил в больницу 17 марта с высокой температурой, его протестировали на COVID-19. Тест оказался положительным.