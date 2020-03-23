Бывший вратарь и тренер испанского футбольного клуба «Эспаньол» Бенито Хоанег умер в возрасте 84 лет от коронавира.
Отмечается, что несколько месяцев назад он перенёс инсульт, сообщает Mundo Deportivo.
Хоанег играл за «Эспаньол», «Террассу», «Сарагосу», «Сабадель» и «Депортиво». В качестве тренера он работал в «Эспаньоле», «Мальорке», «Тенерифе», «Лас-Пальмасе» и ряде других испанских клубов.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент футбольного клуба «Реал» Лоренсо Санс скончался в возрасте 76 лет от коронавируса нового типа. Лоренсо Санс поступил в больницу 17 марта с высокой температурой, его протестировали на COVID-19. Тест оказался положительным.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен