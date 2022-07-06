Бывший футболист «Арсенала» признался в любви Путину Футболист Адебайор заявил, что любит Путина как человека

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Эммануэль Адебайор

Бывший футболист «Арсенала» Эммануэль Адебайор признался в любви Путину. Он заявил, что любит президента России за высокий уровень дисциплины, передает Sport24.

Я люблю Путина как человека. Очевидно, он личность с характером. Если он говорит «нет» — значит, нет. Если «да» — то да. Больше всего мне в нем нравится высокий уровень дисциплины. Когда он что-то говорит, потом обязательно это выполняет, — заявил футболист.

Эммануэль Адебайор является бывшим футболистом сборной Того, в 2008 году он был признан Африканским футболистом года. Он известен выступлениями за «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Тоттенхем».

Ранее британский гонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон раскритиковал экс-главу чемпионата Берни Экклстоуна за слова о Владимире Путине. Многолетний босс «Ф-1» заявил о готовности «принять пулю» за президента России.