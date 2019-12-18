https://static.news.ru/photo/a3cebe0c-2188-11ea-81c5-fa163e074e61_660.jpg Евгений Алдонин Фото: evgeny_aldonin/instagram.com

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Евгений Алдонин считает, что приобретение акций московского клуба госкорпорацией ВЭБ.РФ пойдёт команде на пользу.

Уверен, раз Евгений Леннорович Гинер обещал, значит, всё с командой будет в порядке. Видимо, приход ВЭБа обеспечит стабильность, в которой нуждаются игроки и тренеры, — цитирует Алдонина «Советский спорт».

Ранее стало известно, что госкорпорация ВЭБ.РФ станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции. Это будет временной мерой, чтобы дать возможность клубу развиваться. Долг клуба образовался в результате строительства стадиона «ВЭБ Арена», на которое ВЭБ в 2013 году выдал кредит в $240 млн, писал NEWS.ru.