https://static.news.ru/photo/a202ec90-5dfd-11ea-886e-fa163e074e61_660.jpg Валерий Масалитин Фото: transfers_news_zenit/vk.com

Бывший российский нападающий Валерий Масалитин считает, что по итогам жеребьёвки Лиги наций сборной России по футболу досталась «ровная группа», где нет «ни аутсайдеров, ни лидеров».

Нормальная жеребьёвка, не всё же со слабыми командами играть. Я думаю, что при всех плюсах и минусах — это ровная группа, где можно проявить, показать себя с лучшей стороны и завоевать первое место. Нет ни аутсайдеров, ни лидеров. Это же французы или немцы, с кем было бы мало шансов, — сказал Масалитин корреспонденту NEWS.ru.

Сборная России по футболу сыграет со спортсменами из Турции, Венгрии и Сербии в групповом этапе Лиги наций — 2020/21.

Бывший полузащитник оборонительного плана сборной СССР по футболу и «Спартака» Евгений Ловчев считает, что группа, в которую попала Россия по итогам жеребьёвки Лиги наций, даст возможность проявить себя молодым футболистам, которые не так часто играют за национальный коллектив, ранее писал NEWS.ru.