https://static.news.ru/photo/6a654f06-b9d1-11e9-8453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший ассистент главного тренера футбольного клуба «Спартак» Массимо Карреры Атилла Мальфатти рассказал о желании вернуться в московскую команду.

Моя мечта — не просто вернуться в Россию, а вернуться в «Спартак». Готов работать даже бесплатно. Время в «Спартаке» в моей памяти отпечаталось так ярко, словно это было вчера, — приводит слова Мальфатти Sport24.ru .

Под руководством итальянских специалистов московских «Спартак» стал чемпионом страны в сезоне 2016/17.

Ранее News.ru писал, что бывший игрок «Спартака» считает, что в команде нет игры.