Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/c9bbbf44-7e34-11ea-8e78-fa163e074e61_660.jpg Сергей Хусаинов Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов рассказал о самой крупной взятке, которую ему предлагали в течение карьеры.

Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов. Это был матч в День Победы, показывали по центральному телевидению. До этого были скромные предложения в 10 тысяч, — цитирует Хусаинова «Бизнес Online».

Он рассказал, что в итоге хотел доказать руководителям ЦСКА, что не всё в этом мире можно купить за деньги, и в спорных ситуациях принимал решения в пользу «Спартака».

Ранее NEWS.ru писал, что Российский футбольный союз (РФС) собирает данные от профессиональных клубов страны, чтобы узнать о финансовом состоянии команд. Союз планирует обратиться в правительство с предложением о том, как помочь клубам в связи с кризисом из-за коронавируса.