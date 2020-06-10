Бывшие арбитры ФИФА вошли в состав экспертно-судейской комиссии РФС

https://static.news.ru/photo/30c80632-abbe-11ea-9d18-fa163e074e61_660.jpg Вольфганг Штарк Фото: SIPPEL / Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал, что в состав экспертно-судейской комиссии РФС вошли бывшие арбитры Международной федерации футбола (ФИФА) бельгиец Франк Де Блекере и немец Вольфганг Штарк.

В комиссию вошли восемь человек, в том числе иностранные эксперты Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк, которые добились больших успехов в судейской профессии, — цитирует Хачатурянца ТАСС.

Он отметил, что в РФС рассчитывают, что их опыт поможет в этой работе.

Чемпионат России, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня.

Ранее исполком РФС утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров. РФС и РПЛ приняли решение, что 23-й тур чемпионата будет посвящён благодарности врачам и медицинским работникам, сообщает пресс-служба лиги, писал NEWS.ru.