Бывшего спартаковца Квинси Промеса освободили из-под ареста

https://static.news.ru/photo/a8f08678-3efa-11eb-9e3f-fa163e074e61_660.jpg Квинси Промес Фото: SCS/Sander Chamid/Global Look Press

Полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов по футболу Квинси Промес освобождён из-под ареста.

Как сообщает портал NOS, прокуратура не нашла юридических оснований для продления содержания 28-летнего спортсмена под стражей. При этом Промес по-прежнему имеет статус обвиняемого, однако суда он будет дожидаться на свободе.

Футболист был задержан 13 декабря. По версии следствия, в конце июля во время семейной вечерники у своих знакомых Промес повздорил с одним из родственников, после чего нанёс ему удар ножом. Правоохранители начали расследование в ноябре, когда потерпевший заявил о получении ножевых ранений. За нанесение тяжких телесных повреждений спортсмену грозит до четырёх лет тюремного заключения.

Как писал NEWS.ru, адвокат Промеса заявил, что футболист не мог совершить инкриминируемое ему преступление, так как «его там не было». В «Аяксе» отметили, что обвинения в адрес Промеса серьёзные, однако его вину ещё нужно доказать.

Промес выступал за московский «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В составе «красно-белых» он стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России.