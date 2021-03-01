Бывшего президента «Барселоны» задержали по делу о коррупции

https://static.news.ru/photo/f1065af4-7a8d-11eb-bc5e-96000091f725_660.jpg Жозеп Бартомеу Фото: Joan Valls/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники каталонских правоохранительных органов в понедельник, 1 марта, задержали бывшего президента футбольного клуба «Барселона» Жозепа Бартомеу. Это произошло в рамках операции силовиков по делу о коррупции.

Ранее стало известно, что в офисах футбольного клуба местные полицейские начали проводить задержания. Представители силовых ведомств в разговоре с журналистами подтвердили эти сведения, однако ничего сказать о задержанных они не смогли, пишет ТАСС.

Испанские СМИ, в свою очередь, рассказали, что в ходе операции полиция арестовала Бартомеу и ещё двух человек, говорит радиостанция Cadena SER.

Проведённые силовиками мероприятия связаны с наймом клубом неназванной компании. Фирма могла провести в социальных сетях кампанию по диффамации игроков и других лиц, выступающих против совета директоров Бартомеу, отмечает телеканал Antena 3.

Как передавал NEWS.ru, московские правоохранители задержали заместителя директора — технического директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 18 февраля сообщил источник.