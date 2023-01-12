Бывшего футболиста сборной Замбии насмерть загрызли собственные собаки Бывшего футболиста сборной Замбии Филемона Мулалу насмерть загрызли собственные собаки

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Бывшего футболиста сборной Замбии Филемона Мулалы насмерть загрызли собственные собаки, сообщает ESPN. Это случилось в саду его дома в Лихтенбурге (ЮАР).

Тело 60-летнего экс-спортсмена обнаружила его супруга. В их семье проживало также три собаки. Все три собаки были изъяты обществом по предотвращению жестокого обращения с животными.

В полиции сообщили, что жена Филемона не отреагировала на лай собак, так как их дом находится на оживленной улице, и собаки часто лают на проезжающие мимо машины и на проходящих мимо людей.

Мулала играл за сборную Замбии, в его активе три гола в шести матчах за национальную команду. Он выступал за клубы «Муфулира Уондерерс» и «Кейптаун Сперс».

8 января олимпийский чемпион по футболу и бывший футболист ПСЖ Модест М’Бами умер в возрасте 40 лет. Он выступал за сборную Камеруна, в составе которой стал олимпийским чемпионом (2000), серебряным призером Кубка конфедераций (2003) и Кубка африканских наций (2008). Причиной смерти стал сердечный приступ.