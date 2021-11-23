Быстров назвал трусливой игру «Зенита» в матче с «Мальмё» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник сборной России, известный по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак», назвал трусливой игру подопечных Сергея Семака в матче со шведским «Мальмё» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Как заявил известный в прошлом футболист в эфире «Матч ТВ», российская команда не проиграла бы в этой встрече, даже если бы вышла на поле ввосьмером.

Такой футбол нам не нужен — трусливый. Приехали опять к никакому «Мальмё» играть в пять защитников. Вышли — все на своей половине поля. Да чего вы там обороняетесь? Вы и так вышли в Лигу Европы. Даже ввосьмером «Зенит» не проиграет такому «Мальмё» в Швеции. Покажите красивый футбол. Почему мы этого не увидели? Не хотелось смотреть после первого тайма, — заявил Быстров.

Быстров является воспитанником «Зенита», за который суммарно выступал на протяжении восьми лет. В его составе он провёл 196 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 27 результативных передач. Также полузащитник успел поиграть за «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».

Быстров является двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны, победитель Суперкубка и Кубка Премьер-лиги. В составе национальной команды России завоевал бронзовые медали чемпионата Европы по футболу в 2008 году.

Ранее сообщалось, что «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Мальмё» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака гарантировали себе третье место в квартете и квалифицировались в стыковые матчи второго самого престижного еврокубкового турнира — Лиги Европы.