«Нам было важнее победить»: капитан «Спартака» Джикия о победе над ЦСКА

https://static.news.ru/photo/0fbf8616-a5e8-11eb-96b5-96000091f725_660.jpg Георгий Джикия Фото: vk.com/fcsm_official

Защитник и капитан футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия прокомментировал победу над ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России со счётом 1:0.

Нам было важнее победить, чем показать красивую игру. Не могу обсуждать удаление Ахметова, не видел повтор, но раз судья принял решение... У нас хорошие отношения, возможно, когда-то обсудим этот момент. Я подшутил над Жиго и сказал, что когда его нет, играем на ноль. Шутки-шутками, но плохо, что пропускаем в каждом матче. Сегодня не пропустить было вдвойне приятно, потому что у нас большие проблемы в обороне, — сказал Джикия после дерби.

Он добавил, что доволен игрой команды. Есть задачи на оставшиеся игры, по завершении будут приняты выводы и проведены соответствующие изменения. Кроме того, в следующей игре Джикия будет поддерживать «Зенит» в матче против «красно-зелёных».

Сейчас такая ситуация, что мы зависим от результатов «Локомотива» и должны сами добиваться побед. Мне хочется, чтобы «железнодорожники» теряли очки, — заключил капитан «красно-белых».

По словам Джикии, сегодня команда сосредоточена на заключительных играх чемпионата и результате. Итоговый разговор с главным тренером Доменико Тедеско относительно его дальнейшей работы будет в последние дни.

Ранее московский «Спартак» одержал победу в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв ЦСКА на домашнем стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил на 53-й минуте нападающий «красно-белых» Джордан Ларссон.

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич объяснил поражение от «Спартака» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Армейцы» на выезде проиграли со счётом 0:1.