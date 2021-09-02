Булыкин отреагировал на отсутствие Смолова в матче с Хорватией

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru поделился впечатлениями от матча Россия — Хорватия, который прошёл в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина на своём поле сыграла вничью с «шашечными».

В целом результат неплохой, но всё будет зависеть от следующих игр. То, что сыграли 0:0 с такой грозной командой Хорватии, уже неплохо, — сказал Булыкин в разговоре с NEWS.ru.

Также бывший футболист отреагировал на решение Валерия Карпина оставить в запасе Фёдора Смолова.

Мне как бывшему нападающему хочется, чтобы играли номинальные нападающие, но Георгич выбрал другую схему и решил сыграть с молодыми, быстрыми игроками впереди, чтобы они прессинговали на чужой половине поля и быстро убегали в атаку, — отметил он.

По мнению Булыкина, в следующих матчах Смолов должен появиться на поле.

С другими соперниками мы будем играть первым номером, нам необходимо будет забивать голы. Поэтому нападающие точно будут на поле. В большей степени надеюсь, что это будет Смолов, — сказал бывший футболист.

Кроме того, Булыкин оценил дебют Арсена Захаряна в сборной России. Футболист «Динамо» стал самым молодым полевым игроком в истории национальной команды.

Считаю, что Захарян молодец. Теперь будет важно и дальше доказывать своё мастерство, не сбавлять. Со временем он может вырасти в лидера сборной, — заключил он.

После четырёх туров отборочного турнира команда Карпина располагается на второй строчке группы H с семью очками в запасе. Следующий матч сборная России проведёт против команды Кипра. Матч состоится 4 сентября.

Ранее сообщалось, что футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча Россия — Хорватия, который пройдёт в рамках квалификации к ЧМ-2022.