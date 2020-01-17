Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении бывшего игрока национальной команды Дмитрия Булыкина офицером по профилактике и борьбе с договорными матчами.

Когда в РФС создавался департамент защиты футбола, то мне хотелось поучаствовать в работе отдела. В новой должности буду рассказывать футболистам и официальным лицам, что нельзя делать ставки на спорт, нужно бороться за чистоту футбола, — цитирует Булыкина пресс-служба РФС.