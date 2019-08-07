https://static.news.ru/photo/76bca280-b8e2-11e9-8104-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Португальский «Порту» обыграет «Краснодар» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу, свидетельствуют котировки букмекеров.

Bwin отдаёт победу португальскому клубу с коэффициентом 2,45, шансы российской команды на успех оцениваются в 2,85, ничья — 3,20. В PariMatch также солидарны с коллегами и считают, что победа достанется «Порту» (2,45), а шансы подопечных Мурада Мусаева расцениваются в 3,10. Ничья — 3,15. BingoBoom отдаёт победу «драконам» с коэффициентом 2,47, победа «быков» — 3,00. Ничейный результат с коэффициентом 3,30.

Встреча пройдёт в Краснодаре 7 августа, начало в 20:00.

«Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов, и News.ru оценил шансы россиян пройти в раунд плей-офф ЛЧ.