https://static.news.ru/photo/a046e918-5ed6-11ea-bf64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Schreyer/www.imago-images.de/Global Look Press

Букмекерская компания вернёт клиентам деньги со ставок на матч чемпионата Германии по футболу «Бавария» — «Хоффенхайм», который прошёл 29 февраля.

Футболисты обеих команд из-за оскорбительного баннера болельщиков гостей перестали играть в последние 15 минут, пасуя друг другу мяч. К 78-й минуте матча «Бавария» выигрывала со счётом 6:0.

Не исключено, что до конца матча мюнхенцы смогли бы забить больше голов и пари, заключённые на тотал больше 7 или 8, были бы успешными. Решили вернуть игрокам ставки, которые имели высокие шансы на выигрыш, — говорится в пресс-релизе BingoBoom.

Ранее сообщалось, что клиент букмекерской компании выиграл 886 тысяч рублей, поставив экспресс-ставку на четыре хоккейных и один футбольный матч, писал NEWS.ru.