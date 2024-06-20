Буффон рассказал, что даст Сафонову трансфер в ПСЖ Буффон: трансфер в ПСЖ поможет Сафонову совершенствоваться дальше

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Матвей Сафонов

Бывший вратарь сборной Италии по футболу и клуба «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон в комментарии для «Спорт-Экспресс» оценил трансфер российского голкипера Матвея Сафонова в парижскую команду. Итальянец считает, что карьера россиянина в настоящее время на подъеме.

Он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше, — сказал Буффон.

Спортсмен добавил, что среди партнеров российского вратаря по команде окажется его прямой конкурент — вратарь из Италии Джанлуиджи Доннарума. Буффон считает, что если голкиперы установят хорошие отношения, их совместная работа окажется отличным опытом для обоих.

Ранее появилась информация, что трансфер Сафонова во французский клуб «Пари Сен-Жермен» оказался под угрозой срыва, поскольку футболист задолжал бывшей жене алиментов на 60 млн рублей. Спортсмен развелся с супругой в 2023 году, в браке у них родилась дочь Майя. По некоторым данным, суд обязал футболиста выплачивать семье четверть своих доходов.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что Матвей Сафонов имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 12 тысяч рублей. По информации канала, в прошлом году спортсмен зарегистрировал ИП, в качестве основного вида деятельности которого указал услуги парикмахерских и салонов красоты.