https://static.news.ru/photo/325617be-1f5a-11ea-b10e-fa163e074e61_660.jpg Джанлуиджи Буффон Фото: nordphoto/Meuter/imago-images.de/Global Look Press

Вратарь итальянского футбольного клуба «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сравнялся с рекордсменом в истории клуба Алессандро дель Пьеро по числу матчей, проведенных за туринскую команду в Серии А.

Буффон вышел в стартовом составе «Ювентуса» в матче 16-го тура чемпионата против «Удинезе» (3:1). Этот матч стал для 41-летнего вратаря 478-м за команду. Также в пятёрку футболистов «Ювентуса» с наибольшим количеством матчей в Серии А входят Джампьеро Бониперти (443), Гаэтано Ширеа (377), Джузеппе Фурино (361).

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, затем провёл сезон в парижском «ПСЖ» и вернулся в туринскую команду летом 2019 года.

Португальский нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду разозлился на фаната, который выбежал на поле после матча туринской команды с немецким «Байером» (2:0) в заключительном туре Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.