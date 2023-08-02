Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры

Фото: Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency/Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency

Джанлуиджи Буффон

Чемпион мира по футболу и десятикратный победитель Кубка Италии, вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершении спортивной карьеры. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он поблагодарил коллег и болельщиков за совместно пройденный путь, и попрощался с ними. Сейчас Буффону 45 лет.

Вот и все, ребята. Вы дали мне все, я дал вам все. Мы сделали это вместе, — написал футболист.

Путь Буффона в профессиональном футболе начался 28 лет назад, в 1995 году, в составе итальянской команды «Парма». За все время своей карьеры спортсмен провел более 1000 матчей. Футболист является рекордсменом по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов. Он принимал участие в пяти чемпионатах мира по футболу, а также в четырех чемпионатах Европы. В 2006 году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира по футболу.

1 июня главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье сообщил, что клуб покидает аргентинский нападающий, чемпион мира Лионель Месси. 3 июня футболист проведет последний матч в составе французской команды. Незадолго до этого СМИ сообщили о взаимном желании Месси и ПСЖ прекратить сотрудничество. Это произошло после того, как аргентинца на две недели отстранили от матчей и тренировок с командой, кроме того, на протяжении этого срока Месси не будет получать зарплату.