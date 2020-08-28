Будогосский отреагировал на проваленную Еськовым проверку детектором лжи

https://static.news.ru/photo/ce3297c0-e985-11ea-879d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Еськов Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский дал оценку информации о проверке арбитра на полиграфе.

Ранее стало известно, что судья матча первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи» (2:2) Алексей Еськов провалил тест на детекторе лжи. Будогосский, сославшись на незнание всех нюансов дела, заявил, что сожалеет, если информация верна.

Я очень хорошо знаю Еськова на протяжении многих лет, ещё со времен, когда он учился в нашем центре, и знаю как исключительно порядочного, честного и профессионального человека и преподавателя, — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Будогосский выразил надежду, что в расследовании имела место техническая ошибка.

Команда с юга России в игре против «красно-белых» уступала по ходу матча два мяча, но спаслась благодаря двум голам после назначенных арбитром пенальти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Еськов, подвергнутый проверке на полиграфе после скандального матча между московским «Спартаком» и «Сочи», может быть пожизненно отстранён от судейства. Такое предположение в спортивном сообществе возникло из-за задержки вердикта Судейского комитета, который ещё 17 августа отчитался о завершении расследования. Другой арбитр, работавший на этом матче, Василий Казарцев отстранён на неопределённое время.