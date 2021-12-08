«Будем скучать»: Дзюба высказался о смерти Гамулы

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба признался, что будет скучать по бывшему главному тренеру ФК «Ростов» Игорю Гамуле. На своей странице в Instagram футболист охарактеризовал наставника как харизматичного человека.

Игорь Васильевич... Светлая память! Будем скучать по удивительно харизматичному человеку, — сказал Дзюба.

В бытность тренером Гамула возглавлял футбольные клубы «Черноморец», «Закарпатье», «Даугаву» и «Гераклион». В «Ростов» он пришёл в 2011 году и работал в нём на протяжении следующих шести лет. Год спустя Гамула вернулся в команду в должности селекционера и покинул её лишь в 2020-м.

Ранее бывший главный тренер сборной России Черчесов заявил, что даже критика из уст скончавшегося на 62-м году жизни Игоря Гамулы звучала всегда по-дружески. По его мнению, экс-тренер «Ростова» отличался хорошим чувством юмора.