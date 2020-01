Пресс-служба английского футбольного клуба объявила о подписании контракта с португальцем на 5,5 лет. Соглашение предусматривает возможность продления ещё на год.

По данным британских СМИ, Фернандеш будет получать €6 млн в год не считая бонусов. Сумма отступных, заплаченных манкунианцами «Спортингу» составила €55 млн с возможной доплатой €25 млн в зависимости от ряда условий.