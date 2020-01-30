https://static.news.ru/photo/4ad02b10-4393-11ea-85c2-fa163e074e61_660.jpg Бруну Фернандеш Фото: Pedro Fiuza/Xinhua/Global Look Press

Переход полузащитника Бруну Фернандеша из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» официально завершён.

Пресс-служба английского футбольного клуба объявила о подписании контракта с португальцем на 5,5 лет. Соглашение предусматривает возможность продления ещё на год.

По данным британских СМИ, Фернандеш будет получать €6 млн в год не считая бонусов. Сумма отступных, заплаченных манкунианцами «Спортингу» составила €55 млн с возможной доплатой €25 млн в зависимости от ряда условий.

#MUFC is delighted to announce the signing of Bruno Fernandes! — Manchester United (@ManUtd) January 30, 2020

Накануне, 29 января, болельщики «Манчестер Юнайтед» напали на дом исполнительного вице-президента команды Эда Вудворда. Как передавал NEWS.ru, порядка 20 человек кидали пиротехнические изделия в дом Вудворда. Его, вместе с женой и детьми, в это время дома не было.