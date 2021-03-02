Британский премьер поддержал заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

https://static.news.ru/photo/49b3d3b8-7b72-11eb-9a2f-96000091f725_660.jpg Борис Джонсон Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совместную заявку Соединённого Королевства и Ирландии на проведение мундиаля 2030 года поддержал Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Британское правительство собирается выделить на подачу заявки £2,8 млн ($3,9 млн).

Мы очень хотим вернуть футбол домой в 2030 году. Я действительно думаю, что это самое подходящее место, здесь дом футбола. Это будет совершенно замечательно для страны, — приводит слова Джонсона Times.

Инициативу о проведении чемпионата мира по футболу в Англии поддержали не только британские ассоциации, но и футбольные ассоциации Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса и Ирландии. Они выпустили совместное заявление, в котором отметили, что работа по «технико-экономическому обоснованию для оценки жизнеспособности заявки до того, как Международная федерация футбола (ФИФА) официально откроет процесс ее подачи в 2022 году», будет продолжена.

В заявлении также отмечается, что мундиаль станет невероятной возможностью и принесёт ощутимую пользу всем заинтересованным сторонам. В Великобритании чемпионат мира по футболу проводился всего один раз, и произошло это в 1966 году.

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