Британский футболист ударом ноги сломал флажок с символикой ЛГБТ

https://static.news.ru/photo/8569c378-3891-11eb-9f24-fa163e074e61_660.jpg Джейми Варди Фото: Darren Staples via imago-images.de/Global Look press

Форвард английского футбольного клуба «Лестер» Джейми Варди отпраздновал гол, ударив ногой в прыжке по угловому флажку с символикой ЛГБТ. За подобное поведение (распространённое, но всё же идущее вразрез с правилами игры и нормами поведения) игрок получил жёлтую карточку.

Эпизод случился во время матча 11-го тура АПЛ. «Лестер» играл в гостях против «Шеффилд Юнайтед». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «лис».

До последних минут команды сохраняли ничейный счёт на табло, обменявшись голами по ходу встречи. Однако в самом конце основного времени матча игроки «Лестера» совершили отбор в центре поля и вывели Джейми Варди на рандеву с голкипером противника. Нападающий реализовал свой момент и отпраздновал взятие ворот, прыгнув двумя ногами в стойку с радужным флагом, основание которой разлетелось на мелкие осколки.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Великобритании смягчили связанные с пандемией коронавируса ограничения для футбольных команд и разрешили половине клубов допустить болельщиков на игры чемпионата Англии.

При этом число болельщиков на стадионе должно быть меньше двух тысяч человек.