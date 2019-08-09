News.ru рассказывает, как в летнюю паузу изменились составы топ-клубов самого смотрибельного и интересного из национальных европейских чемпионатов, а также выясняет, сможет ли третья сила вмешаться в противостояние «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в борьбе за титул.

Весна 2019-го убедительно доказала: футбольным миром (ну, по крайней мере, Европой) нынче правит Британия. Лигу чемпионов выиграл «Ливерпуль», одолев в финале «Тоттенхэм». В решающем поединке Лиги Европы «Челси» в лондонском дерби разгромил «Арсенал». Ну а в АПЛ впервые за последние годы предыдущему чемпиону — «Манчестер Сити» — удалось защитить титул.

Немножко в стороне от больших дел и свершений остался ещё один гранд Туманного Альбиона — «Манчестер Юнайтед», однако новости, прилетавшие нынешним летом с трансферного рынка, недвусмысленно намекают на то, что манкунианцы готовы забыть провал прошлого сезона и вновь по-настоящему включиться в чемпионскую гонку.

«Манчестер Юнайтед»: Сульшер без «лишнего веса» и с новым рекордом

Команда Уле-Гуннара Сульшера отметилась несколькими весьма значимыми перестановками в составе. По истечении срока контрактов покинули «МЮ» опорный полузащитник Андер Эррера (перешёл во французский «Пари Сен-Жермен») и правый защитник Антонио Валенсия, вернувшийся на родину в колумбийский клуб «Кито». Много шума наделала история с Ромелу Лукаку. Темнокожий бельгийский форвард настолько сильно желал покинуть «Манчестер», что бойкотировал предсезонные тренировки команды, нарвавшись на штрафные санкции в размере порядка полумиллиона евро. При этом в Интернете даже появился шуточный ролик, высмеивающий лишний вес, набранный Лукаку за всё время «акции протеста».

В итоге покупатель на форварда-бунтаря всё же нашёлся: миланский «Интер» согласился заплатить «МЮ» 65 миллионов евро, чтобы получить пока ещё не потерянного для большого футбола бомбардира. В свои 26 лет Лукаку ещё вполне способен вернуться к оптимальным кондициям и порадовать болельщиков «нерадзурри» высокой результативностью.

С учётом того факта, что одного из лидеров команды — центрального полузащитника Поля Погба — Сульшеру удалось отговорить от перехода в мадридский «Реал» или итальянский «Ювентус», летние приобретения манкунианцев в основном были направлены на укрепление оборонительной линии. Здесь не обошлось без рекорда со многими нулями: 26-летний центральный защитник «Лестера» и сборной Англии Харри Магуайр был подписан «МЮ» за 87 миллионов евро, став самым дорогим в Британии футболистом своего амплуа. А ведь изначально «лисы» просили за Магуайра заоблачные 113 миллионов!

Ещё 55 «лимонов» в «Манчестере» не пожалели за другого игрока обороны — Аарона Ван-Биссаку. Но в данном случае сделка выглядит покупкой кота в мешке: 21-летний правый защитник «Кристал Пэлас» пока не достиг уровня того же Магуайра, да и его реальная рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро. Но «МЮ» всерьёз заинтересовался Ван-Биссакой ещё в апреле и в итоге добился своего.

Ещё одним новичком «красных дьяволов» стал левый вингер Дэниэл Джеймс. 21-летний валлиец был куплен у клуба «Суонси», выступающего во втором по силе английском дивизионе (чемпионшипе), за 17 миллионов евро и теперь попробует составить конкуренцию мощной атакующей группе «МЮ», в которую по-прежнему входят Антони Марсьяль, Алексис Санчес, Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд.

Весьма любопытно будет понаблюдать, как 46-летний Сульшер в своём первом полноценном сезоне у руля команды будет возвращать «Манчестер Юнайтед» на привычные ему высокие позиции в турнирной таблице.

«Челси»: как выплыть Лэмпарду

Гвоздём стартового тура чемпионата АПЛ станет поединок «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в ближайшее воскресенье. Болельщики лондонцев наверняка с тревогой ждут матча с принципиальным соперником, ведь после майской победы в Лиге Европы команде пришлось пережить несколько кадровых потрясений.

Прежде всего, у «синих» сменился главный тренер. Итальянский специалист Маурицио Сарри отправился на родину — в туринский «Ювентус», а на освободившее место пригласили Фрэнка Лэмпарда. Да, легенда «Челси» отдал клубу 13 лет в качестве игрока, забив 211 мячей в 648 матчах. Но его тренерская карьера в 41 год только начинается: до прихода в «Челси» Лэмпард лишь один год проработал с клубом чемпионшипа «Дерби Каунти». И теперь ему предстоит дебют на высшем уровне, осложнённый участием команды в Лиге чемпионов. Хватит ли у молодого специалиста выдержки и терпения, чтобы справиться со столь серьёзным психологическим давлением?

Положение Лэмпарда усугубляется тем, что «Челси» ещё год будет находиться под санкциями со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) за нарушение трансферного регламента и, таким образом, лишён возможности покупать и заявлять для участия в турнирах новых футболистов.

На продажу игроков этот запрет не распространяется, поэтому летом «синие» понесли несколько тяжёлых потерь. Самым громким стал трансфер бельгийского атакующего хавбека Эдена Азара в мадридский «Реал» за 100 миллионов евро. Опытный центральный защитник Гэри Кэйхилл, ставший свободным агентом после завершения контракта, ушёл в «Кристал Пэлас». Защитник сборной Бразилии Давид Луиз перед самым закрытием трансферного окна в минувший четверг за 8,7 миллиона евро перебрался в стан лондонского «Арсенала». 10 миллионов «Челси» выручил за продажу нигерийского защитника Олы Айны в итальянский «Торино», ещё девять — за переход чешского центрбека Томаша Калаша в «Бристоль Сити».

Среди покинувших «Челси» или отданных в аренду другим клубам игроков стоит отметить португальского голкипера Эдуарду, которого болельщики «Спартака», вполне вероятно, смогут увидеть в воротах «Браги» в матчах раунда плей-офф Лиги Европы — если, конечно, обе команды доберутся до очной встречи в еврокубке.

Ещё одна беда лондонцев — травмы. Сразу несколько ведущих игроков «Челси» находятся в лазарете и в ближайшее время на поле выйти не смогут. Быстрее всех прогнозируется возвращение в строй немецкого центрального защитника Антонио Рюдигера, который будет находиться на больничном после операции на колене до 14 сентября. Лишь к середине декабря должен поправиться повредивший ахилл центральный хавбек Рубен Лофтус-Чик. А вот сроки восстановления левого вингера Каллама Хадсона-Одои (тоже проблемы с ахиллом) и игрока середины поля голландца Марко ван Гинкела (колено) пока неизвестны.

Конечно, Лэмпарду всё равно есть на кого опереться (голкипер Кепа Аррисабалага, защитники Сесар Аспиликуэта, Курт Зума, Маркос Алонсо, хавбеки Жоржиньо, Н’Голо Канте, Росс Баркли, Кристиан Пулишич, Виллиан, нападающие Оливье Жиру, Педро, Миши Батшуайи), но, по всей вероятности, «Челси» предстоит тяжёлая борьба за сохранение места в группе претендентов второго плана на чемпионство.

«Арсенал»: вторая попытка Эмери

А вот соседствующие с «синими» по английской столице «канониры» наверняка предпримут попытку из группы «вечно вторых» перебраться в когорту «самых топовых». 47-летний испанский специалист Унаи Эмери во втором своём сезоне во главе «Арсенала», вне всякого сомнения, учтёт допущенные ранее просчёты и постарается более эффективно применить богатый опыт троекратной победы в Лиге Европы с «Севильей».

Летом из состава «пушкарей» выбыли голкипер Петр Чех (повесил свой знаменитый защитный шлем на гвоздь, завершив карьеру), защитники Лоран Косьельни (во французский «Бордо» за пять миллионов) и Штефан Лихтштайнер (истёк срок контракта), игроки средней линии Аарон Рэмси (в итальянский «Ювентус» свободным агентом) и Алекс Ивоби (в «Эвертон» за 30,4 миллиона евро), нападающий Дэнни Уэлбек (в «Уотфорд» после завершения контракта).

Приобретения потребовали куда более солидных денежных средств, чем те, что были выручены на продаже игроков. 80 миллионов евро пришлось отдать за ивуарийского атакующего полузащитника французского «Лилля» Николя Пепе, 30 — за камерунского центрального защитника французского же «Сент-Этьена» Вильяма Салиба, ещё 27 — за левого защитника Кирана Тирни из шотландского «Селтика», который должен вернуться в строй после травмы бедра к 1 октября. Бразилец Давид Луиз, как уже сказано выше, обошёлся «Арсеналу» почти в девять «лимонов». В аренду у мадридского «Реала» взят центральный полузащитник Дани Себальос.

В целом «канониры», сохранившие лидеров практически во всех линиях (за исключением, быть может, вратарской, где ввиду повреждения связок на неопределённый срок выбыл опытный немец Бернд Лено), выглядят крепкой и сыгранной боевой единицей, способной дать бой «Ман Сити» и «Ливерпулю».

«Тоттенхэм»: золотой ключик для Почеттино

«Шпоры» в прошлое межсезонье установили своеобразный рекорд АПЛ, не подписав ни одного новичка (!). И при этом, как известно, сумели дойти до финала Лиги чемпионов. Нынешним же летом кое-какие передвижения игроков на вход и на выход из «Тоттенхэма» всё же зафиксированы.

Самой значимой потерей для 47-летнего наставника «Хотспур» Маурисио Почеттино стал переход в мадридский «Атлетико» правого защитника Кирана Триппьера. За игрока сборной Англии «матрасники» перевели на счета «шпор» 22 миллиона евро. Ещё девять добавил мексиканский «Монтеррей», ряды которого пополнил голландский форвард Винсент Янссен. Кроме того, покинули «Тоттенхэм» 35-летний голкипер Михель Ворм и 34-летний нападающий Фернандо Льоренте, которым не предложили новые контракты.

Потратить на новичков лондонцам пришлось в три с лишним раза больше. Львиная доля денег (60 миллионов евро) ушла на покупку центрального полузащитника французского «Лиона» Тангу Ндомбеле. За 27 миллионов у «Фулхэма» приобретён фланговый хавбек Райан Сессеньон с дефицитной «рабочей» левой ногой. Наконец, в аренду (за 16 миллионов) с опцией последующего выкупа взят у испанского «Бетиса» аргентинец Джованни Ло Сельсо, способный сыграть как в центре полузащиты, так и на фланге.

Контракт Почеттино со «шпорами» рассчитан до лета 2023 года, однако аргентинский специалист наверняка не захочет откладывать в долгий ящик очередные шаги наверх со своей командой как в АПЛ, так и на европейской арене.

«Ливерпуль»: Европа у ног Клоппа. На очереди — АПЛ

Вице-чемпион АПЛ и действующий победитель Лиги чемпионов обошёлся нынешним летом без серьёзных кадровых перемен. За 22,2 миллиона евро в «Саутгемптон» отправился нападающий Дэнни Ингс, за семь на родину в Бельгию отбыл голкипер Симон Миньоле, уже успевший помочь «Брюгге» одолеть киевское «Динамо» (1:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В испанский «Вильярреал» на правах свободного агента ушёл левый защитник Альберто Морено. Продолжает искать себе новое место работы форвард Дэниэл Старридж, которому «Ливерпуль» не предложил продлить контракт.

Сепп ван ден Берг — этот голландский центральный защитник стал единственным игроком в этом межсезонье, за которого «Ливерпулю» пришлось платить деньги (1,9 миллиона евро) его прежнему клубу — голландскому же «Зволле». Испанский вратарь Адриан из «Вест Хэма» достался команде Юргена Клоппа бесплатно. Этими двумя весьма скромными персонами список приобретений мерсисайдцев и ограничивается.

Что же, тем проще будет 52-летнему немецкому специалисту с готовым и сыгранным составом штурмовать пока ещё не покорившуюся ему вершину — первое место по итогам чемпионата АПЛ. Неделю назад «Ливерпуль» уже получил возможность отобрать у действующего чемпиона — «Манчестер Сити» — первый трофей нового сезона — так называемый Community Shield, в просторечии именуемый Суперкубком Англии. Но не сложилось: после ничьей 1:1 в основное время «горожане» взяли верх в серии пенальти — 6:5.

Состав «Ливерпуля» в этом матче выглядел так: в воротах — Алиссон, в обороне — Трент Александер-Арнольд, Виргил ван Дайк, Джо Гомес и Эндрю Робертсон, в полузащите — Фабиньо, капитан команды Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вайналдум, в атаке — Мохамед Салах, Дивок Ориги и Роберто Фирмино. То есть фактически вся та же банда, которая чуть больше двух месяцев назад завоевала главный трофей европейского клубного футбола.

«Манчестер Сити»: Гвардьола продолжает «испанизацию»

В отличие от главного конкурента «горожане» после сохранения чемпионского титула провели довольно серьёзное обновление состава. Самой заметной сделкой стал обмен с «Ювентусом»: в Турин за 37 миллионов евро отправился бразильский правый защитник Данило, образовавшуюся вакансию в обороне за 65 миллионов заполнил португалец Жоау Канселу. 16,8 миллиона евро «Ман Сити» получил за игрока середины поля Дугласа Луиза (новый клуб — «Астон Вилла»), 9,5 миллиона — за ещё одного центрального хавбека Фабиана Делфа («Эвертон»), четыре миллиона — за атакующего полузащитника Ману Гарсию (испанский «Спортинг Хихон»). Свободным агентом на родину — в бельгийский «Андерлехт» — вернулся центральный защитник Венсан Компани.

Отдельная история случилась с левым вингером Лероем Сане. Игрок сборной Германии, чья рыночная стоимость составляет 100 миллионов евро, уже был готов подписать контракт с мюнхенской «Баварией», однако тяжёлая травма крестообразных связок колена в матче с «Ливерпулем» за Суперкубок Англии сорвала переход. Пока Сане предстоит операция и длительный процесс восстановления в качестве игрока «Ман Сити».

Покупка Жоау Канселу была не самым дорогим приобретением «горожан» нынешним летом. В 70 миллионов евро обошёлся трансфер опорного хавбека сборной Испании и мадридского «Атлетико» Родри. Кроме того, по 12 миллионов было заплачено испанской «Жироне» за правого защитника Педро Порро и голландскому ПСВ за ещё одного испанского игрока обороны Анхелиньо, играющего на левой бровке.

Таким образом, главный тренер Хосеп Гвардьола продолжает процесс «испанизации» «Манчестер Сити»: теперь в составе команды стало пять «чистых» представителей его родной страны (полузащитник Алейш Гарсия, новый капитан команды Давид Сильва, а также три упомянутых новичка), ещё у двоих — чилийского голкипера Клаудио Браво и аргентинского форварда Серхио Агуэро — испанское гражданство имеется наряду с паспортом другой страны, а аргентинский центральный защитник Николас Отаменди тоже говорит с наставником на одном языке.

Впрочем, если подразумевать язык футбола, Гвардьола быстро находит взаимопонимание с представителями различных наций и народностей. Иначе 48-летний специалист не был бы столь успешен, в какой бы клуб и чемпионат ни пришёл. Вот и новый сезон он начал с завоевания очередного трофея — Community Shield, о чём было упомянуто выше.

Состав «горожан» в матче с «Ливерпулем» в минувший уик-энд выглядел следующим образом: вратарь — Клаудио Браво, линия обороны — Кайл Уокер, Джон Стоунс, Отаменди и украинец Александр Зинченко, средняя линия — Родри, Давид Сильва и Кевин де Брёйне, нападение — Бернарду Силва, Сане (его на 13-й минуте заменил бразилец Габриэл Жезус) и Рахим Стерлинг.

Как видим, Пеп Гвардьола пока в основном делает ставку на проверенных бойцов, однако и новички команды наверняка не согласятся большинство матчей провести на скамейке запасных. А здоровая конкуренция — это тот мотивирующий фактор, который подтолкнёт «горожан» к завоеванию третьего подряд титула в АПЛ и зарядит на главную цель сезона — победу в Лиге чемпионов.