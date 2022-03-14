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«Британия — посмешище для мира»: экс-владелец «Челси» поддержал Абрамовича

«Британия — посмешище для мира»: экс-владелец «Челси» поддержал Абрамовича
10:46, 14 марта 2022
«Британия — посмешище для мира»: экс-владелец «Челси» поддержал Абрамовича Бывший владелец ФК «Челси» Кен Бейтс Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
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Бывший владелец «Челси» Кен Бейтс оценил решение правительства Великобритании замарозить активы россиянина Романа Абрамовича и таким образом отобрать у него лондонский футбольный клуб. Он считает, что это бьёт по простым англичанам, а не по России. Слова Бейтса приводит Daily Mail.

Это вредит простым английским гражданам. России вообще без разницы. Это делает наши государственные органы посмешищем всего мира. Я имел дело с государственными служащими большую часть своей жизни, и, по большому счёту, все они бесполезны, — сказал Бейтс.

12 марта сообщалось, что английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси». Игроки задумались о расторжении контракта с клубом.

Активы Абрамовича на территории Соединённого Королевства заморозили, также ему запретили приезжать в страну.

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