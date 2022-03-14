«Британия — посмешище для мира»: экс-владелец «Челси» поддержал Абрамовича

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Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил три мяча в ворота «Тоттенхэма» в 29-м туре Английской премьер-лиги и побил рекорд по голам в официальных матчах за всю историю футбола. Его клуб одержал победу над лондонцами со счётом 3:2.

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил три мяча в ворота «Тоттенхэма» в 29-м туре Английской премьер-лиги и побил рекорд по голам в официальных матчах за всю историю футбола. Его...