Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым обслужит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и пражской «Славией», который пройдёт 10 декабря.
В судейскую бригаду вошли Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также видеопомощник Виталий Мешков и ассистент видеопомощника Сергей Иванов. Резервный рефери — Сергей Лапочкин, сообщает пресс-служба РФС.
В ближайший вторник (10 декабря. — NEWS.ru) состоится историческое событие, так как впервые на матче Лиги чемпионов УЕФА будет работать полноценная бригада VAR из России. Это очень важный день для российского футбола в целом, а также для российского судейства в частности, — сказал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.
Впервые на официальном международном матче судейская бригада будет полностью состоять из российских арбитров.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласился на использование системы VAR в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года среди команд европейской зоны. Также УЕФА принял решение использовать систему VAR в стыковых матчах за выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, однако для этого необходимо одобрение Международной федерации футбола (ФИФА), писал NEWS.ru.
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