Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о жизни в России. Он заявил, что уже привык к российскому непростому климату и чувствует себя как местный, настоящий русский. Слова спортсмена приводит официальный сайт «Зенита».

Местный климат для меня уже не помеха? Точно нет. Я и сам уже как местный — настоящий русский! — сказал спортсмен.

Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, завоевал два Суперкубка и один Кубок страны.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» бразилец Ари заявил, что США спровоцировали напряжённую обстановку в мире. Он отметил, что уважает президента России Владимира Путина и считает, что он всегда действовал в интересах своей страны.