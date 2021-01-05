Бразильский футболист потерял сознание во время матча и умер в больнице

https://static.news.ru/photo/1318297c-5100-11eb-b0de-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Бразильский 24-летний футболист Алекс Аполинарио, который выступает за клуб третьего дивизиона чемпионата Португалии «Алверка», во время матча потерял сознание. Позже спортсмен скончался в больнице.

По данным издания The Sun, это произошло на 27-й минуте матча против «Униао Алмейрим» 3 января. Дежурившие на стадионе медики пытались его реанимировать, Аполинарио госпитализировали. Спустя несколько дней, несмотря на усилия врачей, футболист скончался. Остановка сердца привела к смерти мозга.

Представители клуба выразили готовность поддержать семью скончавшегося спортсмена. На момент смерти Аполинарио было 24 года.

Бразильский игрок родился в штате Сан-Паулу. На профессиональном уровне он дебютировал за «Крузейро» в 2016 году. В местном чемпионате он провёл семь матчей. В Европу он переехал в январе 2019 года.

В апреле 2020 года NEWS.ru писал о том, что защитник Иннокентий Самохвалов, выступавший за клуб ПФЛ (третий по силе футбольный дивизион РФ) «Казанка», скончался на 23-м году жизни. Жене умершего спортсмена Анне неравнодушные к трагедии за сутки перевели 7 млн рублей. Средства были переведены после выхода видео на YouTube-канале «КраСава» о смерти футболиста и тяжёлой финансовой ситуации его семьи после этого.