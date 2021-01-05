Бразильский футболист потерял сознание во время матча и умер в больнице

Бразильский 24-летний футболист Алекс Аполинарио, который выступает за клуб третьего дивизиона чемпионата Португалии «Алверка», во время матча потерял сознание. Позже спортсмен скончался в больнице.
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Представители клуба выразили готовность поддержать семью скончавшегося спортсмена. На момент смерти Аполинарио было 24 года.
Бразильский игрок родился в штате Сан-Паулу. На профессиональном уровне он дебютировал за «Крузейро» в 2016 году. В местном чемпионате он провёл семь матчей. В Европу он переехал в январе 2019 года.
В апреле 2020 года NEWS.ru писал о том, что защитник Иннокентий Самохвалов, выступавший за клуб ПФЛ (третий по силе футбольный дивизион РФ) «Казанка», скончался на 23-м году жизни. Жене умершего спортсмена Анне неравнодушные к трагедии за сутки перевели 7 млн рублей. Средства были переведены после выхода видео на YouTube-канале «КраСава» о смерти футболиста и тяжёлой финансовой ситуации его семьи после этого.