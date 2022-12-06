Бразилия разгромила Южную Корею в 1/8 финала ЧМ по футболу в Катаре

Фото: David Klein / www.imago-images.de / Global Look Press

Сборная Бразилии обыграла команду Южной Кореи в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Бразильцы все свои мячи забили в первом тайме: на 7-й минуте отличился выступающий за «Реал» Винисиус Жуниор, на 13-й пенальти реализовал Неймар, выступающй за ПСЖ. На 29-й счет до крупного довел Ришарлисон («Тоттенхэм»), а на 36-й отличился хавбек «Вест Хэма» Лукас Пакета. Корейцы смогли на это ответить только голом Пайк Сён Хо на 76-й минуте.

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Хорватии. Встреча состоится в пятницу, 9 декабря. Хорваты ранее в понедельник обыграли в серии пенальти команду Японии.

Накануне в четвертьфинал вышли сборные Франции и Англии. Первые со счетом 3:1 обыграли поляков, вторые разгромили Сенегал — 3:0. Эта встреча между англичанами и французами станет первой в рамках плей-офф крупных международных турниров — чемпионатов мира и Европы.

Также в четвертьфинале сыграют друг с другом сборные Аргентины и Нидерландов.