Бразилец из сборной России отреагировал на слова Киркорова об Оздоеве

https://static.news.ru/photo/29896142-c8ee-11eb-9768-96000091f725_660.jpgМарио ФернандесФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением по поводу творчества эстрадного певца Филиппа Киркорова, а также высказался о ситуации, когда народный артист перепутал его с полузащитником Магомедом Оздоевым. Слова Киркорова передаёт Sport24.
Футболист отметил, что он знает, кто такой Киркоров.
Было очень круто и смешно. Он думал, что Оздоев — это я. Мы говорили с ним, он хороший певец и поднял настроение команде, — сказал Фернандес.