Бразилец из сборной России отреагировал на слова Киркорова об Оздоеве

https://static.news.ru/photo/29896142-c8ee-11eb-9768-96000091f725_660.jpg Марио Фернандес Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением по поводу творчества эстрадного певца Филиппа Киркорова, а также высказался о ситуации, когда народный артист перепутал его с полузащитником Магомедом Оздоевым. Слова Киркорова передаёт Sport24.

Футболист отметил, что он знает, кто такой Киркоров.

Было очень круто и смешно. Он думал, что Оздоев — это я. Мы говорили с ним, он хороший певец и поднял настроение команде, — сказал Фернандес.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России свой первый матч сыграет против команды Бельгии 12 июня.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов попал в список самых высокооплачиваемых специалистов, которые представят свои команды на чемпионат Европы — 2020.