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Футбол

Бразилец из сборной России отреагировал на слова Киркорова об Оздоеве

09:42, 09 июня 2021
Марио Фернандес Марио Фернандес Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением по поводу творчества эстрадного певца Филиппа Киркорова, а также высказался о ситуации, когда народный артист перепутал его с полузащитником Магомедом Оздоевым. Слова Киркорова передаёт Sport24.

Футболист отметил, что он знает, кто такой Киркоров.

Было очень круто и смешно. Он думал, что Оздоев — это я. Мы говорили с ним, он хороший певец и поднял настроение команде, — сказал Фернандес.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России свой первый матч сыграет против команды Бельгии 12 июня.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов попал в список самых высокооплачиваемых специалистов, которые представят свои команды на чемпионат Европы — 2020.

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