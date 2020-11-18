Братья Миранчуки включены в стартовый состав на матч с сербами

https://static.news.ru/photo/28b2a806-29ce-11eb-8945-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/miranchuk_official

В стартовом составе сборной России по футболу на матч против команды Сербии в Лиге наций присутствуют Алексей и Антон Миранчуки, следует из сообщения пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Стартовый состав сборной России на игру выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия (капитан), Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Антон Заболотный.

18 ноября россияне сыграют заключительный, шестой матч группового этапа Лиги наций. По итогам пяти туров сборная России лидирует в таблице группы 3 лиги В, набрав восемь очков. На втором месте находится команда Венгрии (8), далее расположились команды Турции (6) и Сербии (3).

Победитель получит право сыграть в следующем розыгрыше турнира в лиге А.

Игра начнётся в 22:45 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-атташе сборной Сербии Джордже Филипович прокомментировал информацию о возможной отмене домашнего матча Лиги наций с Россией из-за вспышки коронавируса в команде хозяев.