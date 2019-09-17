Народный артист России Михаил Боярский заявил, что Александр Кокорин обязательно вернёт свою лучшую спортивную форму. По его мнению, руководство ФК «Зенит» сделало правильное решение, подписав новый контракт с футболистом.
Ранее осуждённые спортсмены вышли из колонии по УДО 17 сентября. Как рассказал их адвокат Юрий Падалко, Александр Кокорин и Павел Мамаев должны будут зарегистрироваться в отделе внутренних дел по месту жительства. Контроль за ними будет осуществляться до декабря 2019 года.
Слава богу, что вся эта история закончилась. Форму он, конечно, потерял, но, я думаю, он её быстро наберёт, чтобы принести команде максимальную пользу, — считает артист.
Он добавил, что главная мотивация Кокорина — победить себя, поэтому у него всё получится, передаёт «Чемпионат».
Как писал News.ru, «Зенит» подписал контракт с нападающим Александром Кокориным до конца года.