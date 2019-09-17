https://static.news.ru/photo/96bc2c1a-d93d-11e9-9084-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Народный артист России Михаил Боярский заявил, что Александр Кокорин обязательно вернёт свою лучшую спортивную форму. По его мнению, руководство ФК «Зенит» сделало правильное решение, подписав новый контракт с футболистом.

Ранее осуждённые спортсмены вышли из колонии по УДО 17 сентября. Как рассказал их адвокат Юрий Падалко, Александр Кокорин и Павел Мамаев должны будут зарегистрироваться в отделе внутренних дел по месту жительства. Контроль за ними будет осуществляться до декабря 2019 года.

Слава богу, что вся эта история закончилась. Форму он, конечно, потерял, но, я думаю, он её быстро наберёт, чтобы принести команде максимальную пользу, — считает артист.

Он добавил, что главная мотивация Кокорина — победить себя, поэтому у него всё получится, передаёт «Чемпионат».

Как писал News.ru, «Зенит» подписал контракт с нападающим Александром Кокориным до конца года.