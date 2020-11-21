Боярский остался недоволен решением Семака по Дзюбе

https://static.news.ru/photo/4b2669d8-2c01-11eb-a3c4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: boyarskiy_official/instagram.com

Болельщик «Зенита», народный артист России Михаил Боярский раскритиковал решение главного тренера команды Сергея Семака не возвращать капитанскую повязку нападающему Артёму Дзюбе в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

Актёр назвал решение Семака неправильным и необоснованным, отметив, что ситуация с видео не должна оказывать влияния на спортивную карьеру футболиста.

При этом Боярский предположил, что Дзюбу отстранили от участия в сборной и лишили капитанства в «Зените» из-за осторожности.

А вдруг кто-то скажет что-то, по головке не погладит. Это не по-мужски. Трусость, вот и всё. Никакой моральной подоплёки, просто за свою задницу страшновато, — заявил артист.

По его мнению, Семак и главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов опасаются изменений в своей карьере. Однако, считает Боярский, это давление не должно отразиться на карьере Дзюбы, передаёт «Спорт-Экспресс».

Ранее, как объяснил NEWS.ru, был объявлен стартовый состав «Зенита» на матч Российской премьер-лиги с «Ахматом». Нападающий Артём Дзюба выйдет на поле с первых минут. Капитаном команды станет защитник Деян Ловрен.

Дзюба лишился капитанской повязки в «Зените» из-за публикации в Интернете видео интимного характера с его участием. Оно появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

В свою очередь главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи в Лиге наций. 15 ноября сборная проиграла на выезде команде Турции (2:3), а 18 ноября — команде Сербии (0:5).