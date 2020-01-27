Бывший футболист сборной России по футболу Денис Бояринцев пополнил тренерский штаб клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
Бояринцев назначен на должность старшего тренера команды, сообщает пресс-служба «КАМАЗа».
С 2017 по 2019 год специалист возглавлял ивановский «Текстильщик» и вывел клуб в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Ранее стало известно, что бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернулись в московский клуб через полтора года после завершения карьеры футболистов. Они назначены заместителями генерального директора Романа Бабаева по спортивным вопросам, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен