https://static.news.ru/photo/e47f5a66-410d-11ea-ab3b-fa163e074e61_660.jpg Денис Бояринцев Фото: fckamaz.ru

Бывший футболист сборной России по футболу Денис Бояринцев пополнил тренерский штаб клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

Бояринцев назначен на должность старшего тренера команды, сообщает пресс-служба «КАМАЗа».

С 2017 по 2019 год специалист возглавлял ивановский «Текстильщик» и вывел клуб в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее стало известно, что бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернулись в московский клуб через полтора года после завершения карьеры футболистов. Они назначены заместителями генерального директора Романа Бабаева по спортивным вопросам, писал NEWS.ru.