Босния отказалась от футбольного матча со сборной России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный союз Боснии и Герцеговины на своем официальном сайте объявил об отмене товарищеского матча со сборной России. Игра должна была состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.

На заседании союза было решено отложить проведение игры. Отмечается, что проведение этого матча «возможно в одну из будущих дат». Изначально футбольные федерации договорились между собой, однако боснийские футболисты стали протестовать против решения своей федерации сыграть с россиянами.

Против матча высказались ветераны боснийской команды Миралем Пьянич и Эдин Джеко. Пьянич заявил, что Босния не должна играть с Россией, так как весь мир страдает из-за спецоперации на территории Украины.

27 октября сообщалось, что вместо Боснии сборная России проведет товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана. Игры запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.

Единственный матч в 2022 году подопечные Валерия Карпина провели в сентябре на выезде против сборной Киргизии и победили 2:1. Это был первый матч команды за 314 дней. Российская сборная была отстранена от международных соревнований в конце февраля 2022 года.